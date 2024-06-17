Скільки матчів треба зіграти Михайлюку, щоб обігнати Медведенка за кількістю хвилин у фіналах НБА? Порахували

18 червня у Бостоні відбудеться п’ятий матч фіналу НБА-2024. Наразі місцева команда веде в рахунку серії над «Далласом» 3:1. У складі «кельтів» виступає українець Святослав Михайлюк, який є нашим другим співвітчизником, що грав у головних серіях сезону.

Найбільше, очевидно, там виступав Станіслав Медведенко – дворазовий чемпіон у складі «Лейкерс» початку 00-х. Але чи задумувалися ви, скільки ще часу треба зіграти Святу, щоб наздогнати колишнього баскетболіста «ЛАЛ» за кількістю хвилин у фіналах? Порахували:

🔹 Медведенко брав участь у двох фіналах: у 2004-му з «Детройтом» – 71 хвилина за серію та у 2002-му з «Нью-Джерсі» – 9 хвилин. У сумі 80.

🔹 Михайлюк взяв участь у двох матчах фіналу-2024, награвши 10 та три хвилини. У сумі 13.

🔹 Висновок: Святославу треба зіграти ще 67 хвилин, щоб наздогнати, та 68, щоб обігнати співвітчизника. Гра НБА без овертайму триває 48 хвилин, тож Михайлюку треба провести ще півтори зустрічі без замін – і рекорд буде його.

Фото: sviat_10

ua.tribuna.com