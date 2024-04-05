Байнум йде за рекордом Калпеппера, «Мавпи» спробують здивувати «Дніпро». Інтриги півфіналів Суперліги

Претендентів на нагороди баскетбольної Суперліги залишилось лише четверо – тільки «Дніпро», «Рівне», «Київ-Баскет» та «Черкаські Мавпи – Дніпро» продовжують боротьбу за чемпіонський титул.

Перший раунд плей-оф – із драматичною розв’язкою серії між «Рівним» та «Старим Луцьком» та перестрілкою «КБ» і «Прикарпаття-Говерли» на два овертайми, – чудово підігрів інтерес до поєдинків на виліт. Як і повернення вболівальників на трибуни: з ними – це зовсім інша атмосфера, зовсім інша відповідальність і загалом величезна напруга. Далі має стати тільки краще – бо у сітці залишились найсильніші.

Tribuna.com разом із титульним спонсором Суперліги компанією FAVBET анонсує півфінальні протистояння плей-оф – цей раунд «Дніпро» та «Мавпи» відкриють вже 6 квітня.

«Дніпро» (1) – «Черкаські Мавпи – Дніпро» (5)

Сезонна серія: 2:1 на користь «Дніпра» (78:65, 76:66, 70:77)

Головна інтрига: чи зможе команда Володимира Коваля лімітувати легіонерів «Мавп»

Перший матч: 6 квітня о 14:00 у Дніпрі

«Мавпи» зуміли перебудуватися у завершальній частині регулярного чемпіонату та набрати хороші кондиції під вирішальну його стадію – про це вже можна казати впевнено. До півфіналу хлопці Артема Сліпенчука підходять на серії з п’яти перемог поспіль: у них 3-0 у фінальному баблі (там вони, що важливо, завдали «Дніпру» першої поразки у чемпіонаті – тобто, це єдина команда, яка реально знає, що таке перемагати лідера та головного фаворита Суперліги) і впевнений прохід «Запоріжжя» у чвертьфіналі. Став у нагоді досвід Олександра Тіщенка (у нього середні 7 + 7,5 в першому раунді плей-оф), Кирило Марченко нагадує, чому свого часу він вважався одним з найцікавіших шутерів українського баскетболу (кидкова лінія 61-36-93 у 14 поєдинках за Черкаси), а Андрій Агафонов залишається фундаментальним – відповідей на його продуктивність у Валерія Плеханова не знайшлося.

Але для того, щоб все працювало, Сліпенчуку потрібна максимальна залученість від обох його американських гардів. Ерік Бун зараз – головний креативник «Мавп» (у трьох з п’яти поєдинків на актуальній переможній серії команди у нього 10+ результативних передач), а Джейлен Далкорт знайшов свій кидок і влучив рівно половину власних триочкових у березні (зокрема, кинув 6/12 у переможній зустрічі з «Дніпром» наприкінці регулярки). Щоб не мати проблем із підтвердженням власного статусу топ-1-претендента на чемпіонський титул, команді Коваля потрібно буде лімітувати бодай одного з них – чи то через персональне завдання для Максима Закурдаєва або Романа Бондарчука, які можуть бути ну дуже неприємними захисниками, чи то через активну ротацію. Глибина лави запасних «Дніпра» – найдовша у чемпіонаті, і у будь-якому матчі за участі цієї команди буде одним з найбільших аргументів на її користь.

Переможці регулярного чемпіонату очікувано легко пройшли перший раунд плей-оф – сукупні «+96» за підсумками двох зустрічей із «Політехнікою-Галичиною» навряд чи дають відповідь на питання щодо готовності команди до серйозних випробувань. Це ми з’ясовуватимемо якраз у півфіналі. За останній місяць у «Дніпра» були нервова перемога над молодіжкою «Прометея» у фіналі Кубка та близький матч з «Київ-Баскетом» на фініші регулярки Суперліги (виграли 75:72) – проте цілком може статися так, що ці результати підуть на користь саме підопічним Коваля. І стануть своєрідним сигналом про те, що настав час грати кожну зустріч на повну потужність, не зберігаючи сили на потім, і реалізовувати власний кадровий потенціал – а він після того, як до «Дніпра» долучився Володимир Конєв, точно найбільший у чемпіонаті.

«Рівне» (2) – «Київ-Баскет» (3)

Сезонна серія: 3:0 на користь «Рівного» (81:74, 85:70, 77:75)

Головна інтрига: чи вистачить Павла Буренка та Брентлі Байнума на ще одну феєричну серію

Перший матч: 7 квітня о 19:00 у Рівному

Жоден гравець у новітній історії українського чемпіонату не завершував плей-оф із 30 набраними очками у середніх показниках – рекордом станом на сьогодні є 28 балів Ренді Калпеппера з «Ферро-ЗНТУ» у чемпіонаті-2011/12. Головний скорер «Київ-Баскета» йде з випередженням графіку американського малюка, що був ледь не головною зіркою золотого періоду Суперліги у першій половині 2010-х. Це не до того, що ми пропонуємо порівнювати дві абсолютно різні епохи чи рівень двох виконавців, що мають між собою дуже мало спільного, окрім громадянства – але роль Байнума у нападі «бджіл» неймовірно велика. І, що найголовніше, Дмитро Забірченко створив ситуацію, за якої форвард грає цю роль максимально ефективно: у триматчевому протистоянні з «Говерлою», загалом непоганою захисною командою, у першому раунді, в Брентлі понад 65% влучань з гри. Євген Мурзін нічого не зміг із цим зробити – у поєдинку, в якому «КБ» закрив серію, американець банально перепрацював оборону «ведмедів», здобувши 35 очок (це – топ-10-результат в плей-оф Суперліги) за 34 хвилини.

Але саме у хвилинах – і загалом величезному навантаженні, що випало на лідерів столичної команди у чвертьфіналі плей-оф, – і полягає головна інтрига півфінальної серії між «бджолами» та «Рівним». Павло Буренко у трьох матчах з «Говерлою» проводив на майданчику в середньому 39,2 хвилини. Байнум – взагалі 40,8 (зустріч в Івано-Франківську затягнулася на два овертайми, і Брентлі у ній відбігав усі 50 хвилин – це загалом лише четвертий випадок в історії Суперліги, коли хтось дійшов до цієї позначки, навіть з урахуванням регулярних чемпіонатів). В межах однієї серії український плеймейкер та американський форвард були для «КБ» майже всім у тому, що стосується нападу – сукупно в Буренка та Байнума 51,7 очка та 13 асистів у середніх цифрах. Проте чи зможуть вони видати другу поспіль таку ж?

Тим більше, «Рівне» – суттєво вимогливіший суперник, аніж підопічні Мурзіна. З одного боку, це команда Ілайджі Джойнера, і зайде в плей-оф вона настільки далеко, наскільки її зможе завести американський плеймейкер (у двох зустрічах зі «Старим Луцьком» у нього – 17+8+5 та 24+9+9 з кидковою лінією 52-44-87, тобто хлопець у повному порядку). З іншого, загалом дуже успішний сезон дебютанта Суперліги не склався б без довіри Михайла Переверзія до неочевидних для опонента виконавців: в регулярному чемпіонаті у «Київ-Баскета», наприклад, виникали проблеми з резервним бігменом Олександром Шепелевим (ще до призначення Забірченка головним тренером) і форвардом Максимом Мочаловим (вже із Забірченком на чолі). Тобто, «КБ» не зможе дозволити собі кинути усі сили на нейтралізацію Джойнера та Олексія Соловйова, який нарешті впливає на результати команди Суперліги відповідно до закладеного у ньому потенціалу. У випадку з рівнянами це завжди дуже ризиковано.

Із перевагою власного майданчика «Рівне» видається невеличким фаворитом протистояння, однак повернення Вадима Заплотинського після хвороби у сукупності з тим, що підопічні Переверзія – загалом не найкраща підбираюча команда (програють в середньому майже 15 м’ячів на власному кошику за матч – це четвертий з кінця показник у всій Суперлізі), залишають «бджолам» цілком робочі шанси на перемогу. Втім, найважливіше для них – відновлення після чвертьфіналу, бо «Рівне» своє перше завдання у плей-оф виконало швидше і мало на три доби більше на підготовку до «Київ-Баскета», ніж столична команда – до нього.

Фото: ФБУ

ua.tribuna.com