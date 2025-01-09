Новую машину Williams представят 14 февраля

В этом году в Liberty Media решили провести общую презентацию новых машин – 18 февраля на О2 Arena в Лондоне, но это не отменяет собственных мероприятий команд, которые пройдут в другой день.

Сегодня дату презентации назвали в Williams. FW 47 покажут болельщикам, партнерам и журналистам 14 февраля на специальном мероприятии в Сильверстоуне.

Пресс-служба отмечает, что машина дебютирует в уникальной раскраске, а презентация гоночной раскраски 2025 года пройдёт 18 февраля на общем мероприятии в Лондоне, как этого требуют в Liberty Media.

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