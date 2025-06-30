Мэдисон Кис – о президентстве Трампа: “Сложно найти баланс между желанием быть в курсе событий и тем, что это просто безумие”

Чемпионка Australian Open поделилась своими эмоциями о жизни в США при президентстве Дональда Трампа



“Это, безусловно, трудное время, и сложно найти баланс между желанием быть в курсе событий и знать, что происходит, и тем, что это просто безумие. Иногда трудно отключиться настолько, чтобы с одной стороны не вырывать себе волосы, но с другой – не быть равнодушным к происходящему и к реальности всего. Сейчас это, безусловно, сложно”.

“Осталось еще 3,5 года? Я знаю (грустно улыбается). Через несколько месяцев я сказала себе: «О, [прошло] только несколько недель!»

Первый месяц после возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет ознаменовался её победой на Открытом чемпионате Австралии.

“Это было замечательно (смеется). Возможность сделать это с этой группой людей вокруг меня была действительно особенной. Так что, да, это было просто замечательно”.

В 2020 году американка основала собственную благотворительную организацию «Доброта побеждает», и само её название даёт представление о её характере и жизненной философии.

“Это очень много для меня значит, потому что теннис дал мне так много в жизни и открыл так много дверей. Я чувствовала, что важно дать такую возможность и детям, потому что теннис дает так много важных жизненных уроков. Они могут быть конкурентоспособными, но также и хорошими спортсменами. Поэтому я хотела убедиться, что сделала все, что могла, чтобы сделать теннис более доступным для как можно большего количества людей, которые хотели бы им заниматься. Теннис также дает так много возможностей поступить в колледж и познакомиться с новыми людьми, но это очень дорогой вид спорта. Поэтому мы стараемся помочь”.



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