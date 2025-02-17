Рейтинг ATP. Дисквалифицированный Синнер обошел Алькараса по количеству недель на первом месте, Фонсека дебютирует в топ-70

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновлённый рейтинг



Янник Синнер начинает 37-ю неделю в статусе первой ракетки мира и сравнялся по этому показателю с Карлосом Алькарасом (16-й результат в истории). Напомним, что в ближайшие три месяца итальянец не сможет выступать в Туре из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В топ-10 мирового рейтинга произошло только одно изменение: “нейтральный” Даниил Медведев поднялся на 6-е место, а австралиец Алекс де Минор опустился на 8-ю строчку.

ТОП-10 рейтинга ATP (на 17.02.2025)

1. Янник Синнер (Италия) – 11330 очков

2. Александр Зверев (Германия) – 8135 очков

3. Карлос Алькарас (Испания) – 7410 очков

4. Тэйлор Фритц (США) – 4900 очков

5. Каспер Рууд (Норвегия) – 4480 очков

6. Даниил Медведев (-) – 3930 очков (+2)

7. Новак Джокович (Сербия) – 3900 очков

8. Алекс Де Минор (Австралия) – 3735 очков (-2)

9. Томми Пол (США) – 3280 очков

10. Андрей Рублёв (-) – 3220 очков

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Обновил свой личный рекорд в рейтинге чемпион турнира в Буэнос-Айресе Жуан Фонсека, а также финалист соревнований в Марселе Хамад Меджедович.

Личные рекорды теннисистов из топ-100:

33. Алекс Микельсен (США)

37. Педро Мартинес (Испания)

58. Зизу Бергс (Бельгия)

68. Жуан Фонсека (Бразилия)

73. Хамад Меджедович (Сербия)

80. Лернер Тьен (США)

89. Франческо Пассаро (Италия)

Чемпионская гонка ATP (на 17.02.2024)

1. Янник Синнер (Италия) – 2000 очков

2. Александр Зверев (Германия) – 1405 очков

3. Карлос Алькарас (Испания) – 900 очков

4. Новак Джокович (Сербия) – 850 очков

5. Бен Шелтон (США) – 850 очков

6. Алекс де Минор (Австралия) – 785 очков

7. Томми Пол (США) – 785 очков

8. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 605 очков

9. Денис Шаповалов (Канада) – 575 очков

10. Лоренцо Сонего (Италия) – 500

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