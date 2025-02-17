Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBA, WBO и WBC в хевивейте Александр Усик рассказал о подготовке к боям с Тайсоном Фьюри в 2024 году.

«Это были невероятные два боя, мы провели 24 раунда. Это было очень тяжело. Я не поехал домой, не видел моей семьи, просто тренировался все время. Однажды я проснулся и спросил себя: «Господи, что я здесь вообще делаю? Я тренируюсь!» Это было замечательное время», – сказал Усик.

В 2024 году Усик дважды победил Фьюри решением судей.

Ранее чемпион мира в хевивейте Александр Усик отреагировал на решение Тайсона Фьюри завершить боксерскую карьеру.

sport.ua