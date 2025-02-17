Бомель надеется вернуться в строй несмотря на ампутацию

В конце января мы писали о том, что Матьё Бомель, бывший штурман Нассера Аль-Аттийи, четыре раза выигрывавший с ним «Дакар», сильно пострадал в дорожно-транспортном происшествии во Франции. Полученные травмы оказались настолько серьёзными, что он дал согласие на ампутацию правой ноги, о чём Матьё сообщил в видеообращении к болельщикам.

Матьё Бомель: «Прошло 17 дней после той аварии, и я всё ещё нахожусь в госпитале. Могу сказать, что, конечно, мне уже намного лучше, но я принял очень важное решение, напрямую связанное с моей жизнью.

Мне ампутируют правую ногу – я получу современный, полностью карбоновый протез, хотя, к сожалению, это уже будет не моя собственная нога. Я уже перенёс три операции – хирурги старались спасти левую ногу, и она должна быть в порядке. Поэтому приложу все усилия, чтобы в дальнейшем всё работало нормально, и у меня вполне уверенный настрой…

Хочу поблагодарить болельщиков со всего мира, которые посылали мне сообщения со словами поддержки. Она придаёт мне силы, и я намерен бороться за своё будущее. Передо мной стоит единственная цель – подготовиться к следующему “Дакару”. Я намерен полностью восстановить форму, чтобы получить место в одной из лучших машин самой мощной категории T1+.

Конечно, процесс реабилитации будет долгим, растянется на недели и месяцы, но я это хорошо понимаю и готов принять всё, что ждёт меня в будущем. Надеюсь, что мы ещё увидимся на ралли-рейде “Дакар”!»

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