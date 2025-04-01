Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Лерена

1 мая на арене «Sunbet Arena» в Претории (ЮАР) состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией Legacy Boxing Promotions.

Главным событием станет титульный бой в бриджервейте – на ринг выйдут обладатель титула WBC Кевин Лерена (30–3, 14 КО, ЮАР) и претендент из Украины Сергей Радченко (11–7, 5 КО). Накануне этого противостояния южноафриканский боксер рассказал о своей подготовке:

«Я знаю, что он будет идти жестко вперед и попытается победить, украинец сделает бой тяжелым. Я уверен, что смогу его одолеть. Не нужно думать о Радченко, важно сконцентрироваться на моей подготовке.

Этот бой – первая защита титула для меня, я волнуюсь, потому что буду выступать перед своими соотечественниками. У меня отличные спонсоры, которые предоставили мне лучшие условия. Это честь для меня. Мой долг – быть бойцом и побить украинца. Мне нужно оправдать ожидания тех людей, кто будет меня поддерживать», – уверен в своих силах Лерена.

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sport.ua