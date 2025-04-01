Эмполи – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

1 апреля "Эмполи", где играет украинец Виктор Коваленко, сыграет с "Болоньей" в рамках первого матча полуфинала Кубка Италии.
Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по Киеву.
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Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч
1 апреля. Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" – "Болонья"
Главный арбитр: Лука Дзуфферли
Трансляция: Мегого "Футбол 4"
Трансляция матча
В эфире
Эмполи – Болонья Смотреть трансляцию