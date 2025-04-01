Эмполи – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

1 апреля "Эмполи", где играет украинец Виктор Коваленко, сыграет с "Болоньей" в рамках первого матча полуфинала Кубка Италии.

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Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

1 апреля. Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" – "Болонья"

Главный арбитр: Лука Дзуфферли

Трансляция: Мегого "Футбол 4"

Трансляция матча

В эфире

Эмполи – Болонья Смотреть трансляцию

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