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Футбол

Эмполи – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Эмполи - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

    • 1 апреля "Эмполи", где играет украинец Виктор Коваленко, сыграет с "Болоньей" в рамках первого матча полуфинала Кубка Италии.

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    • Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по Киеву.

    Эмполи - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

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    Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч
    1 апреля. Эмполи. "Карло Кастеллани"
    "Эмполи" – "Болонья"
    Главный арбитр: Лука Дзуфферли
    Трансляция: Мегого "Футбол 4"

    Трансляция матча

    Эмполи - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

    Эмполи - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

    Эмполи - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

    В эфире

    Эмполи - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

    Эмполи – Болонья Смотреть трансляцию

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