Словакия. Пересунько пасует, Прешов движется к финалу

Александр Пересунько

В первой словацкой лиге состоялся второй матч полуфинала плей-офф. Победитель регулярного чемпионата – ХК «Прешов» в составе с украинским форвардом Александром Пересунько победил дома «Поважску Быстрицу» в буллитной перестрелке (4:3) и повел в серии до четырех побед: 2–0.

Наш легионер отметился результативной передачей на 57-й минуте, которая помогла в большинстве отличиться Марцелу Гащаку и спасла «Прешов» от поражения в основное время – 3:3.

Всего в плей-офф на счету 25-летнего Пересунько – 7 (4+3) очков в шести играх.

sport.ua