Барлетта. Овчаренко за 2,5 часа проиграл в матче первого круга, не реализовав три матчбола в решающем сете

Первая ракетка Украины Александр Овчаренко потерпел поражение на старте “челленджера” в Италии



Кампинас, Бразилия • 31 марта-6 апреля • грунт • $100,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Александр Овчаренко (Украина) – Хумоюн Султанов (Узбекистан, 8) 6:2, 6:7(5), 5:7

В решающем сете украинский теннисист лидировал со счетом 5:2 и не смог реализовать три матчбола на приеме в десятом гейме. За 2,5 часа, которые продолжался поединок, Овчаренко шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки (у Султанова – три эйса и четыре двойные), проиграл три гейма на своей подаче и сделал четыре брейка. Отметим, что Овчаренко выиграл на семь розыгрышей больше своего соперника – 104:97.

Овчаренко четвертый раз в сезоне сыграл в основной сетке “челленджера” и третий раз проиграл в первом круге. За свое выступление в Барлетте украинец заработал 950 евро призовых и не получил ни одного рейтингового очка.

btu.org.ua