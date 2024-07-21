Скапинцев набрал 9 очков в матче с Атлантой в Летней лиге НБА

Украинец вышел со скамейки и провел на площадке 12 минут

Украинский центровой Нью-Йорк Никс Дмитрий Скапинцев провел результативный матч против Атланты в Летней лиге НБА.

Украинец вышел со скамейки запасных и отыграл в общей сложности 12 минут. Дмитрий набрал девять очков и совершил четыре подбора.

Напомним, в предыдущем матче Никс против Детройта Скапинцев оформил дабл-дабл (17 очков + 10 подборов). В среднем украинец набирает 14,0 очка, 7,8 подбора, а также 1,8 передачи.

Напомним, Скапинцев подписал двусторонний контракт с Никс в декабре прошлого года. В прошлом сезоне украинец лишь дважды выходил на площадку в НБА — он суммарно за два матча сыграл чуть более двух минут, не отличавшись при этом результативными действиями.

Скапинцев – девятый украинец в НБА. В лиге также играли Александр Волков, Виталий Потапенко, Станислав Медведенко, Алексей Печеров, Кирилл Фесенко, Вячеслав Кравцов, Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь.

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