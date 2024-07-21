Даниэль Риккардо: Я мог отыграть ещё пару мест!

В Венгрии оба гонщика RB прошли в финал квалификации…

Даниэль Риккардо (9-й): «Долгая и сложная квалификация, и я с облегчением узнал, что со всеми всё в порядке после произошедших аварий.

Когда мы выезжали на трассу в первой сессии, дождь усилился, но потом были красные флаги, трасса немного подсохла – и я даже показал лучшее время в первой сессии, чему очень рад.

Я рад, что мы пробились в финал квалификации двумя машинами. Если бы в финале не было красных флагов, то на свежем комплекте я мог отыграть ещё пару мест. Надеюсь, я сделаю это в гонке, которую с нетерпением жду».

Юки Цунода (10-й): «Я разочарован. Мой круг в финале складывался отлично, я атаковал на пределе, и заехал половиной колеса на траву, что нормально, но из-за того, что было мокро, всё закончилось аварией. До этого поворота я чувствовал себя отлично.

Очень жаль, ведь все в команде и я сам заслуживаем более высокой позиции за проделанную работу. Машина вела себя отлично, я мог обеспечить нам отличную позицию на завтра. Поздравляю команду с тем, что мы двумя машинами вышли в финал квалификации».

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