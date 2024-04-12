Тайсон Фьюри спрогнозировал своих оппонентов на 10 боев наперед

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Председатель управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх ранее заявил, что готов обеспечить Фьюри еще 10 боев.

«10 боев? Если будете подносить их быстро, то разберусь со всеми. Когда у меня намечены сразу несколько боев, я более заряжен. Для начала два боя с Усиком, а потом два боя с Джошуа. Если Энтони не проиграет за это время, конечно. Потом будут Дюбуа, Джойс и Джозеф Паркер. Это семь. Потом какой-нибудь американец типа Деонтея Уайлдера. Или европеец типа Агита Кабайела. Нужен еще десятый? Можно оформить трилогию с Усиком», — цитирует Фьюри Eurosport.

Напомним, 18 мая британец проведет поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

sport.ua