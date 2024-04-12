Экклстоун: До изгнания из команды Хорнера не дойдёт

Берни Экклстоун полагает, что скандальное «дело Хорнера», из-за которого в Red Bull Racing возникла кризисная ситуация, в основном позади, и можно ожидать, что процесс мирного урегулирования будет доведён до конца.

В своё время бывший глава менеджмента Формулы 1 был свидетелем на свадьбе Кристиана Хорнера, по-прежнему поддерживает с ним дружеские отношения и, как правило, знает, что говорит.

«Мир наступит, и Кристиан уверяет меня, что у них с супругой всё замечательно», – рассказал Экклстоун в интервью Daily Mail. Разумеется, речь идёт о том, что последствия крайне неприятной истории с обвинениями в «неподобающем поведении», выдвинутые одной из сотрудниц команды в адрес Хорнера, уже удалось преодолеть.

Впрочем, эта сотрудница Red Bull Racing, чьё имя официальная пресса по-прежнему старается не называть, похоже, подала апелляцию, обратившись в некую американскую юридическую контору, поэтому точка ещё не поставлена.

Тем не менее, 93-летний Экклстоун подтвердил, что обстановка в чемпионской команде постепенно нормализуется.

«Похоже, Макс Ферстаппен останется, а все войны, судя по всему уже закончены, поскольку люди во всём разобрались и надо двигаться дальше, – продолжил он. – После Втором мировой войны Германию нельзя было упоминать вслух, и это вполне объяснимо, но прошло не так много времени, и люди снова стали покупать автомобили Mercedes. Так что я не вижу причин, по которым кому-то захочется выгнать из команды Кристиана – разумеется, до этого не дойдёт.

Время всё отлично лечит, а он прекрасно справляется со своим делом, и уже через несколько недель видны заметные перемены в ситуации. Джери ( Джери Халлиуэлл, бывшая участница популярнейшего проекта Spice Girls, вышла замуж за Хорнера весной 2015 года) его поддерживает, а дела всей команды идут неплохо. По логике, нет причин нарушать этот баланс».

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