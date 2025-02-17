Теренс Кроуфорд отреагировал на поражение Беринчика в бою против Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе.

На ринг вышли чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик из Украины и претендент Кейшон Дэвис из США.

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В 4-м раунде Кейшон имел большое преимущество. Американец нокаутировал украинца, отобрав у него чемпионский пояс WBO.

Звездный боксер Теренс Кроуфорд прокомментировал этот бой.

«Кейшон сделал свое дело, я счастлив, горжусь им. Я знал, что Беринчик не выдержит мощности Дэвиса. Я сказал Дэвису перед боем не спешить и просто искать и ждать момент», – сказал Теренс.

sport.ua