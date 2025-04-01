Днепр уверенно обыграл на выезде Прикарпатье-Говерлу и повел в четвертьфинальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25

Сразу пятеро игроков в составе чемпиона набрали более 10 очков

Днепр не оставил шансов Прикарпатью-Говерле в выездном поединке четвертьфинальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25 — 91:76.

Чемпион уже в первой четверти создал себе комфортный задел — плюс 13. Все, что сумели хозяева — немного сократить разрыв к середине поединка. Всю вторую половину фаворит держал соперника на расстоянии, не подпуская его ближе, чем на 10-12 очков.

В итоге команда Владимира Коваля в комфортном стиле праздновала победу. Сразу пятеро ее игроков набрали более 10 очков, двое — Станислав Тимофеенко и Даниил Сыпало — оформили дабл-дабл. При этому самыми результативными игроками стали два представителя ивано-франковской команды, Лейтерренс Рид и Роман Морозов.

Напомним, сегодня ранее стартовые победы в сериях 1/4 финала добыли Черкасские Мавпы (над Кривбассом) и Киев-Баскет (над Старым Луцком).

5-го апреля Днепр сыграет с Прикарпатьем-Говерлой на своей площадке. Напомним, каждая серия ведется до двух побед одной из команд.

Суперлига FAVBET-2024/25. Плей-офф. 1/4 финала. Первый матч

Прикарпатье-Говерла — Днепр — 76:91 (13:26, 21:17, 17:21, 25:27)

Прикарпатье-Говерла: Рид (23), Морозов (20 + 11 подборов), Иванов (9), Бречка (5), Кабацюра (4), Кузнецов (3), Дроздов (3), Чугунов (2 + 5 подборов), Стародуб (2)

Днепр: Тимофеенко (19 + 11 подборов), Горобченко (19 + 6 подборов + 6 передач), Закурдаев (16), Конев (15 + 5 передач), Сыпало (11 + 10 подборов), Загреба (6), Дубоненко (5)

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