Перес подтвердил переговоры с несколькими командами

В конце прошлого года в Red Bull Racing завершили сотрудничество с Серхио Пересом, во многом неожиданно для самого мексиканского гонщика. В свежем интервью Перес рассказал, что ведёт переговоры с несколькими командами и назвал условие, при выполнении которого он готов вернуться в Формулу 1 в 2026 году.

Серхио Перес: «Я не ожидал всего того, что произошло в конце прошлого сезона. Планы команды стали понятны только на этапе в Катаре, и тогда мы начали обсуждать условия моего ухода. Всё произошло очень быстро.

Я рад, что у меня было столько времени, чтобы сделать небольшой шаг назад, со стороны посмотреть на Формулу 1 и осознать, чего я достиг за прошедшие годы во многих областях. Я считаю привилегией тот факт, что мне удалась такая карьера. Я знаю, что всегда максимально использовал свои возможности, что для меня, как для атлета, очень важно.

Если я найду проект, который мотивирует меня полностью вернуться, и будет команда, которая поверит в меня, оценит мои карьерные достижения, опыт и всё, что я могу им дать, то тогда это будет очень привлекательный вариант для рассмотрения.

Именно поэтому я дал себе, по меньшей мере, шесть месяцев, чтобы изучить все доступные варианты и принять решение, что дальше делать со своей карьерой.

Существует несколько интересных проектов. После Гран При Абу-Даби ко мне обратились несколько команд. Сезон уже начался, а это означает, что в следующие месяцы появится ещё больше возможностей.

Мы ведём переговоры с несколькими сторонами. После того, как я буду знать все доступные варианты, мы примем решение. Мне предельно ясно, что я вернусь только в том случае, если проект будет иметь смысл, и он мне понравится.

Я провёл очень много времени в Формуле 1 и добился почти всего. Но только сделав шаг назад, понимаешь, как многого ты добился в жизни и в спорте. Поэтому чтобы вновь посвящать всё время Формуле 1, мне нужна соответствующая мотивация.

Приятно знать, что ко мне продолжают проявлять интерес. В Формуле 1 у людей обычно короткая память – через несколько гонок они забывают, чего я добился. Но сейчас многие поняли, что у меня была не самая простая позиция в Формуле 1, и, в целом, я очень хорошо справился. В прошлом году я не смог показать всё, на что способен, а сейчас люди внезапно осознали, насколько сложно пилотировать эту машину.

Я пришёл в Red Bull после того, как у Алекса Элбона и Пьера Гасли, двух отличных гонщиков, возникли проблемы. Я так долго выступал за Red Bull, что все забыли, насколько сложно управлять этой машиной.

Как я сказал, если я почувствую, что проект, в котором мне предлагают участие, имеет смысл, в том числе с учётом изменения регламента в 2026-м, то год вне гонок никак не повлияет на меня, если я решу вернуться».

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