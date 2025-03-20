Сайнс: В Китае машина пройдёт настоящую проверку

Карлос Сайнс намерен как можно скорее забыть о неудаче, постигшей его в Австралии, и постарается сделать всё, чтобы итоги китайского уик-энда, в программу которого входит спринт, были совершенно иными.

Впрочем, о том, как всё сложится в реальности, испанский гонщик Williams пока предпочитает не говорить.

«Если честно, я пока не знаю, – цитирует Карлоса газета Marca. – Китайская трасса – первая в сезоне, у которой такие характеристики, т.е. здесь есть затяжные повороты, при прохождении которых аэродинамический обвес машины генерирует прижимную силу высокого уровня.

С такими поворотами мы пока дела не имели, ведь в Бахрейне было много шпилек и медленных поворотов. А эта трасса больше похожа на каталонское кольцо в Барселоне, и от австралийской она тоже отличается. Поэтому я считаю, что только сейчас мы получим первое более-менее точное представление об эффективности машины. В том числе мы сможем делать выводы том, какие трассы нам будут больше подходить, а на каких придётся сложнее.

Новое покрытие трассы я уже видел – первые впечатления неплохие, и похоже, что сцепление здесь будет на хорошем уровне, хотя пока уверенности в этом нет, потому что всякое бывает. Но хочу сказать, что именно здесь машина пройдёт настоящую проверку. Если FW47 хорошо покажет себя в Шанхае, это будет означать, что в работе с шасси мы сделали шаг вперёд, и машина должна работать эффективно на трассах любого типа.

Но если здесь у нас будут сложности – значит, надо продолжать заниматься модернизацией машины, но не будем забегать вперёд. Приступим к работе, а там посмотрим, как пойдёт дело…

У нас уже было несколько совещаний с инженерами, в том числе мы обсуждали уроки, полученные в Австралии, и нас есть ряд идей, как действовать, чтобы добиться в финале квалификации максимально возможных результатов, когда в баке машины минимум топлива, и на ней стоит мягкая резина.

Вероятно, какие-то из этих идей мы опробуем уже в этот уик-энд – может быть, они сработают, может быть, нет. Но это мы уже проходили: значит, надо применить какие-то иные подходы, которые позволят добиться прогресса. Поскольку тестов больше не будет, придётся испытывать те или иные решения по ходу гоночных уик-эндов. В течение года будем добиваться постепенных улучшений и адаптироваться к ситуации.

Что касается моего стиля пилотирования, то надо говорить о комбинации различных факторов. Разумеется, после четырёх лет в Ferrari моя нервная система настроена на определённый подход к управлению машиной. Какие-то моменты с самого начала очень хорошо пригодились, когда я сел за руль Williams, какие-то однозначно не подходят.

Что-то можно сделать за счёт работы с настройками, и это поможет мне показывать как можно более высокие результаты. Но с какими-то моментами удастся разобраться только в процессе накопления опыта, например, с тем, как надо работать с резиной, или как меняется поведение машины по мере того, как топлива в баке становится меньше и т.д. Всё это станет понятно только в процессе выступлений в гонках».

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