Временный чемпион мира в хевивейте нацелился на боксера с громким именем

Getty Images/Global Images Ukraine. Агит Кабайел

Временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабайел (26–0, 18 КО) поделился мнением о потенциальных соперниках и рассказал, что мечтает выйти на ринг против известного боксера:

«Есть ли смысл выходить на ринг против Энтони Джошуа? Конечно, ведь у него очень громкое имя. Со спортивной точки зрения мне было бы интересно сравнить свои навыки с таким сильным соперником. Однако, этот бой будет иметь смысл, если мы сразимся за полноценный титул чемпиона мира. Второй вариант, который мне интересен – это Деонтей Уайлдер», – сообщил Кабайел.

Немецкий боксер провел 26 поединков на профессиональном ринге и не потерпел ни единого поражения. В своей карьере Кабайел побеждал Дерека Чисору, Андрея Руденко, Кевина Джонсона, Арсланбека Махмудова, Френка Санчеса. Последний раз выходил на ринг 22 февраля в Саудовской Аравии, когда в шестом раунде нокаутировал китайца Чжана Чжилея.

Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона

sport.ua