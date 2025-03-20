Белинда Бенчич – о своем камбэке в матче против Даяны Ястремской: “Просто пыталась оставаться в игре”

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала свою победу над украинкой Даяной Ястремской в матче первого круга на турнире WTA 1000 в Майами



О камбэке в матче против Даяны Ястремской

“Мне было очень трудно. Когда я уступала в третьем сете, то что-то поделать с этим было трудно. Я была очень разочарована, потому что пыталась делать все как лучше, но некоторое время ничего не работало. Когда она подавала на матч, я просто пыталась оставаться в игре, проявлять устойчивость. Я рада, что смогла просто отключиться и продолжать играть. Спасибо за поддержку, атмосфера на этом корте была замечательная. Я действительно ценю это”.

Об умении абстрагироваться от счета, когда проигрываешь

“Да, это важно, но сделать это сложно. Иногда это не зависит от тебя, потому что в розыгрыше ты вроде бы все делаешь правильно, а соперница просто берет и пробивает навылет, играет решительно, забивает невероятные удары. Трудно в такой ситуации иметь какую-то тактику. Думаю, я просто играла и надеялась на лучшее (смеется)”.

>>> Обзор матча Даяна Ястремская – Белинда Бенчич в Майами (ВИДЕО)

О следующем матче против Элины Свитолиной

“Вдохновлял ли меня ее камбэк после декрета? Да, конечно, она была одной из тех теннисисток, которые показали мне, что ты можешь справляться с обеими ролями (мамы и теннисистки). Что вернуться в тур после рождения ребенка – это возможно. Поэтому она точно была одной из тех, кто добавил мне смелости сделать то же самое. Поэтому сейчас я в предвкушении от того, чтобы сыграть с ней”.

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