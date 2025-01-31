Сингапур. Осорио и Ван Синьюй остановили теннисисток из квалификации, Биррелл выйшла в 1/4 финала

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 250 в Сингапуре



Сингапур, Сингапур • 27 января – 2 февраля • хард (зал) • $275,094

Действующая чемпионка: Диана Шнайдер (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Анна Калинская (-, 1) – Симона Вальтерт (Швейцария, Q) 6:2, 7:6(3)

Мананчая Савангкав (Таиланд, Q) – Кристина Букша (Испания) 6:4, 6:4

Энн Ли (США) – Мария Тимофеева (-, LL) 6:3, 6:2

Кимберли Биррелл (Австралия, WC) – Хейли Баптист (США) 6:7(3), 6:3, 7:5

Жиль Тайхманн (Швейцария, Q) – Оливия Гадецки (Австралия) 6:4, 6:4

Ван Синьюй (Китай, 4) – Майя Джоинт (Австралия, Q) 6:4, 6:2

Камила Осорио (Колумбия, 6) – Доминика Шалкова (Чехия, Q) 3:6, 6:2, 6:4

Элизе Мертенс (Бельгия, 2) – Татьяна Мария (Германия) 6:7(3), 6:3, 6:1

Мананчая Савангкав проведёт третий в карьере четвертьфинал на уровне WTA и попробует впервые выйти в полуфинал. В прошлом году представительница Таиланда остановилась на стадии 1/4 финала в Гуанчжоу и Цзюцзяне.

Жиль Тайхманн и Ван Синьюй второй раз сыграют друг против друга: в 2023 году китайская теннисистка была сильнее швейцарки на турнире WTA 250 в Осаке.

Камила Осорио и Элизе Мертенс ранее встречались два раза (на травяном покрытии и грунте) и в обоих матчах выиграла бельгийка.

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