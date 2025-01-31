Пьеро Феррари: Возраст Хэмилтона – не проблема

В интервью Autosprint Пьеро Феррари, сын легендарного основателя Ferrari, заявил, что он впечатлён приёмом, который Льюису Хэмилтону устроили тифози в первые дни работы в команде.

Пьеро Феррари: «Я был впечатлён. Я с трудом мог в это поверить. Это было искреннее проявление страсти. Множество людей на маленьком мостике с видом на трассу Фьорано стали прекрасной демонстрацией любви. Невероятно!

Я пошел поприветствовать Льюиса, когда он прибыл во Фьорано. Увидев ожидающих его болельщиков из окон машины, он был счастлив и удивлен.

Я не помню других гонщиков, столь элегантных в свой первый день в Ferrari. Безупречный костюм, галстук, модная причёска. Мы, менеджеры, например, были без галстуков. Потом мы вместе сфотографировались перед домом Энцо с F40 – это его любимая машина.

В первый раз Льюис приезжал к нам в 2014-м, когда купил LaFerrari. Он провел много времени на заводе, изучая возможность персонализировать машину. Ближе к вечеру он подошёл поздороваться, и я предложил ему поужинать со мной. Он был полон энтузиазма, мы говорили о машине, но не только, и я обнаружил действительно приятного человека, необычного. Мы были в ресторане «Каваллино». Потом он приезжал ещё несколько раз, в основном общаясь с людьми, отвечающими за продажи.

О чём мы говорили? Обо всём понемногу. У Льюиса, как и у меня, отличные воспоминания о Лауде. Мы скучаем по нему, Ники был неоценим и для Льюиса, и для Ferrari. Но мы обсуждали много других тем, помимо гонок. Мне нравится, что Льюис одержим не только Формулой 1, он знает, что происходит в мире.

Он несколько раз говорил, что хотел бы выступать у нас, но у него были обязательства перед Mercedes, а у нас – перед нашими гонщиками. Но настал момент, когда Льюис и мы смогли начать переговоры и подписали контракт.

Льюису почти 40 лет, но он в хорошей форме как физически, так и морально, я не думаю, что возраст – проблема. Он принял вызов с огромным энтузиазмом. Льюис принесёт нам опыт семи чемпионских титулов, это профессионал высочайшего уровня, знающий, как побеждать.

Конечно, Шарль Леклер мечтает его обыграть. Так было всегда. Борьба поколений – сейчас мы видим это в теннисе с Синнером и другими молодыми спортсменами – молодость против опыта. Но я уверен в том, что соперничество между Хэмилтоном и Леклером может принести пользу обоим».

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