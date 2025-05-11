Рим. Киченок и Аояма проиграли на старте парного турнира

Украинско-японская пара выбыла из борьби на соревнованиях в Италии
Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Надежда Киченок/Сюко Аояма (Украина/Япония) – Дарья Касаткина/Пэйтон Стернс (Австралия/США) 3:6, 4:6
Киченок и Аояма сыграли второй совместный матч. В апреле прошлого года теннисистки уступили в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте.
Украинка выступила на 12-м турнире в этом году и девятый раз потерпела поражение на старте.
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