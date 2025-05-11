Проблемы Григорчука, надежда Черноморца, гол Миколенко. Главные новости за десятое мая

UA-Футбол собрал для своих читателей главные новости за субботу, десятое мая

ЛНЗ снова без победы в УПЛ. На этот раз ничья с "Оболонью"

У черкасского ЛНЗ продолжается сложный период. Смена тренера не помогла команде, которая продолжает терять очки. На этот раз коллектив Романа Григорчука не сумел ничего поделать с защитными порядками "Оболони". Да, ЛНЗ также не пропустил (ничья 0:0), но амбиции клуба соответствуют большему, чем мировая с аутсайдером. Неудивительно, что в контексте Романа Григорчука появляются неприятные слухи…

Романа Григорчука в ЛНЗ может заменить Юрий Вернидуб

Эти слухи связаны с возможной отставкой опытного тренера. Руководство клуба, естественно, недовольно результатами ЛНЗ, поэтому может прибегнуть к решительным мерам. В частности, СМИ пишут о Юрии Вернидубе как об одном из кандидатов на замену Григорчуку. У Вернидуба летом заканчивается контракт с "Кривбассом", а о его продлении пока ничего неизвестно.

"Черноморец" на характере победил "Ворсклу"

"Черноморец" уже потерял шансы финишировать выше зоны переходных матчей. Впрочем, команда Александра Кучера продолжает бороться и цепляться за шанс избежать прямого вылета. В 28-м туре одесситы на выезде в волевом стиле победили "Ворсклу" – два гола гости оформили в конце игрового времени. Этих трех очков "Черноморцу" все равно не хватило для поднятия из зоны прямого вылета, но хотя бы появилась надежда. Хотя в двух последних турах "морякам" играть с "Динамо" и "Александрией". У "Ворсклы" же – свои проблемы.

"Рух" уверенно разобрался с "Вересом"

В еще одном матче 28-го тура УПЛ встречались команды без турнирных задач. У "Вереса" были теоретические шансы на зону еврокубков, но серьезным претендентом на Лигу конференций ровенчан никто не считал. А после поражения от "Руха" – и подавно. В конце чемпионата команда Олега Шандрука потеряла темп, а вот "Рух", наоборот, несмотря на тревожные слухи вокруг клуба, заканчивает сезон в комфортной зоне турнирной таблицы.

Виталий Миколенко забил за "Эвертон"

В чемпионате Англии приближается развязка. В 36-м туре "Эвертон" гостил у "Фулхэма" и одержал комфортную победу со счетом 3:1. Один из голов "ирисок" оформил украинский легионер Виталий Миколенко. Для него это первый гол в сезоне и четвертый за "Эвертон" в целом.

Анатолий Трубин с "Бенфикой" не смог переиграть "Спортинг"

В чемпионате Португалии состоялся матч двух лидеров турнирной таблицы – "Бенфики" и "Спортинга". Конкуренты подошли к решающей игре с одинаковым количеством очков. По сути, решалась судьба чемпионства. Анатолий Трубин вышел в старте "орлов", отразил несколько ударов, но и пропустил. Итог – ничья 1:1, которая оставила "Спортинг" на вершине турнирной таблицы благодаря лучшим личным показателям.

В Первой лиге определился чемпион

В Первой Лиге 2024/25 определился чемпион. Им ожидаемо стала команда из Хмельницкой области "Эпицентр". Подопечные Сергея Нагорняка в очередном календарном туре одолели Полтаву, став недосягаемыми для преследователей. Само собой, "Эпицентр" квалифицировался и в УПЛ.

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