Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Продан

Максим Продан – 32-летний украинский боксер полусредней весовой категории, бывший интернациональный чемпион по версии IBF, вернулся на ринг.

Соперником украинца стал Йохана Нова из Колумбии. Бой прошел в Карбонии, Италия.

Не пропустите все о боксе! Подписывайтесь на канал Уса Вусика в YouTube

Поединок не прошел всю дистанцию – Продан нокаутировал колумбийца в третьем раунде. Эта победа стала для Продана 24-й на профессиональном ринге.

Ранее Продан сделал прогноз на реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

sport.ua