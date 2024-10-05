Черкасские Мавпы стартовали в Суперлиге FAVBET-2024/25 с выездной победы над Запорожьем

Запорожье впервые приняло матч баскетбольной Суперлиги после начала полномасштабного вторжения россии в Украину

Впервые с начала полномасштабного российского вторжения город Запорожье принял матч Суперлиги FAVBET. БК Запорожье не смог отпраздновать это историческое событие победой, уступив Черкасским Мавпам — 80:90.

Соперники выдали результативную первую четверть, которая завершилась с минимальным преимуществом гостей — 28:27. Во второй десятиминутке Мавпы сумели добиться отрыва, уйдя на большой перерыв при счете 56:45.

В дальнейшем подопечные Георгия Ступенчука защищали добытый гандикап. В последней четверти гостям удалось оторваться на 19 очков, но концовка все же осталась за Запорожьем. Итог — победа Черкасских Мавп со счетом 90:80. MVP встречи был признан разыгрывающий команды гостей Лев Кошеватский, оформивший дабл-дабл.

Завтра, 6 октября, Запорожье примет Кривбасс, а Черкасские Мавпы в Днепре будут противостоять действующему чемпиону.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

БК Запорожье — Черкасские Мавпы — 80:90 (27:28, 18:28, 16:15, 19:19)

БК Запорожье: Хохоник (20 + 7 передач + 5 подборов), Никитин (17), Кабанов (14), Петренко (11), Николайчук (10 + 8 подборов), Дмитренко (4), Скира (2), Величко (2)

Черкасские Мавпы: Марченко (18 + 5 подборов + 5 передач), Агафонов (16 + 6 подборов), Кошеватский (15 + 11 передач), Холод (14 + 9 подборов), Пирогов (11), Клебан (7 + 5 подборов), Климов (6)

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