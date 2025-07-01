Хельмут Марко: У Ферстаппена контракт до 2028 года

Мы уже приводили слова бывшего гонщика Формулы 1 Роберта Дорнбоса о том, что в контракте Макса Ферстаппена есть дополнительный пункт, который позволяет четырёхкратному чемпиону мира досрочно прекратить сотрудничество с Red Bull Racing. Однако консультант команды из Милтон-Кинса Хельмут Марко уверяет, что нынешние результаты достаточно высоки, чтобы Макс воспользовался этим пунктом.

«Я предполагаю, что некоторые люди начнут использовать прошедшую гонку как ещё один повод, чтобы раскачать ситуацию, – заявил Марко после финиша Гран При Австрии. – Но повторюсь: у Ферстаппена контракт с нами до 2028 года.

Контракт любого ведущего гонщика предусматривает возможность досрочного расторжения в зависимости от результатов. Однако исходя из того, как сейчас складывается ситуация, нет причин считать, что этот контракт не будет отработан до конца.

В настоящий момент нет причин беспокоиться о том, что кто-то уйдёт».

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