Экс-соперник Усика лидирует в обновленном рейтинге супертяжей по версии IBF

Международная боксерская федерация (IBF) обновила рейтинг в супертяжелом весе – изменения коснулись только тех боксеров, которые занимали места с шестое по десятое.
Первое место уже несколько месяцев подряд остается вакантным, а вот на втором остался 41-летний британский боксер Дерек Чисора (36–13, 23 КО), который формально и возглавляет рейтинг.
Бывший соперник Александра Усика является претендентом на титул чемпиона мира, которым владеет его соотечественник Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО). Проблема в том, что Чисора не скоро получит шанс сразиться за пояс IBF, ведь в супертяжелом дивизионе на данный момент внушительное количество временных чемпионов и обязательных претендентов.
В тройке сильнейших оказался представитель Нигерии Эфе Аджагба (20–1, 14 КО), который в последнем поединке неожиданно дал конкурентный бой Мартину Баколе из ДР Конго – судьи зафиксировали ничтью. Дальше идут кубинец Франк Санчес (24–1, 17 КО) и британец Энтони Джошуа (28–4, 25 КО).
Хорват Филип Хргович занимал шестую позицию, но покинул десятку сильнейших. Чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации является Даниель Дюбуа.
Рейтинг сильнейших боксеров мира в супертяжелом весе (по версии IBF):
В скобках указано место в предыдущей версии.
- Вакантно
- (2) Дерек Чисора (Великобритания)
- (3) Эфе Аджагба (Нигерия)
- (4) Франк Санчес (Куба)
- (5) Энтони Джошуа (Великобритания)
- (7) Мойзес Итаума (Великобритания)
- (8) Ричард Торрес (США)
- (9) Майкл Хантер (США)
- (10) Мартин Баколе (ДР Конго)
- (11) Джаред Андерсон (США)