Экс-соперник Усика лидирует в обновленном рейтинге супертяжей по версии IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Международная боксерская федерация (IBF) обновила рейтинг в супертяжелом весе – изменения коснулись только тех боксеров, которые занимали места с шестое по десятое.

Первое место уже несколько месяцев подряд остается вакантным, а вот на втором остался 41-летний британский боксер Дерек Чисора (36–13, 23 КО), который формально и возглавляет рейтинг.

Бывший соперник Александра Усика является претендентом на титул чемпиона мира, которым владеет его соотечественник Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО). Проблема в том, что Чисора не скоро получит шанс сразиться за пояс IBF, ведь в супертяжелом дивизионе на данный момент внушительное количество временных чемпионов и обязательных претендентов.

В тройке сильнейших оказался представитель Нигерии Эфе Аджагба (20–1, 14 КО), который в последнем поединке неожиданно дал конкурентный бой Мартину Баколе из ДР Конго – судьи зафиксировали ничтью. Дальше идут кубинец Франк Санчес (24–1, 17 КО) и британец Энтони Джошуа (28–4, 25 КО).

Хорват Филип Хргович занимал шестую позицию, но покинул десятку сильнейших. Чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации является Даниель Дюбуа.

Рейтинг сильнейших боксеров мира в супертяжелом весе (по версии IBF):

В скобках указано место в предыдущей версии.

Вакантно (2) Дерек Чисора (Великобритания) (3) Эфе Аджагба (Нигерия) (4) Франк Санчес (Куба) (5) Энтони Джошуа (Великобритания) (7) Мойзес Итаума (Великобритания) (8) Ричард Торрес (США) (9) Майкл Хантер (США) (10) Мартин Баколе (ДР Конго) (11) Джаред Андерсон (США)

sport.ua