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Хоккей

Тренер сборной Украины отчитался за игру на ЧМ. Назвал главную проблему

Тренер сборной Украины отчитался за игру на ЧМ. Назвал главную проблему

ФХУ. Дмитрий Христич

Тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич на заседании Федерации хоккея Украины отчитался за выступление команды на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1A.

Сборная до последнего претендовала на выход в элиту, но в решающем матче уступила Японии.

«На чемпионате мира наша команда начала свои выступления с самых серьезных соперников: Великобритании и Италии. Оба матча удалось завершить с набранными очками. Румынию и Польшу мы знаем благодаря товарищеским матчам, и знали в какой хоккей они будут играть. В этих матчах показали свою очень хорошую игру, которую подтвердил результат на табло. Перед последней игрой нам до элиты не хватало одного очка. Возможно, японцы, одержавшие две победы в третьем и четвертом матче, поймали свою игру. Однако в том матче большое значение имело наше большинство, которое мы не смогли реализовать».

«Командные показатели остались нашей проблемой: если в 1В мы имели лучшее большинство, то в этом году оно самое плохое. Тем не менее наши игроки признаны лучшими, они действительно показали очень качественную лидерскую игру», – сказал Христич.

Итоги ЧМ по хоккею. (Не)удачный турнир сборной Украины
sport.ua

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