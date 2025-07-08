Уимблдон. Алькарас третий год подряд сыграет в полуфинале после уверенной победы над Норри

Действующий чемпион Уимблдона Карлос Алькарас вновь сыграет в полуфинале



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Кэмерон Норри (Великобритания) 6:2, 6:3, 6:3

Теннисисты сыграли друг с другом седьмой раз и пятую победу одержал испанец (это был их первый поединок на траве). Алькарас сделал пять брейков и отыграл все пять брейк-поинтов соперника. Поединок продолжался чуть более 1,5 часов.

Карлос Алькарас продолжает свою победную серию в этом сезоне, которая составляет уже 23 матча и выиграл 19-й матч подряд на кортах Уимблдона. 22-летний Карлос Алькарас стал третьим самым молодым теннисистом, кому удалось дойти до полуфинала на Уимблдоне три раза подряд после Бьорна Борга и Рафаэля Надаля.

За место в финале будет испанец будет бороться с американцем Тэйлором Фритцем, у которого выиграл оба очных поединка на харде.

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