Будет седьмой матч. У лучшей команды НХЛ проблемы в первом раунде плей-офф

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Сент-Луис в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл Виннипег со счетом 5:2 и сумел максимально затянуть борьбу с лучшей командой по итогам регулярного сезона.

При этом Блюзмены оформили четыре шайбы во втором периоде, а тренер Джетс был вынужден третий раз за серию менять вратаря Коннора Хеллебака, который был лучшим кипером регулярки.

На Западе во второй раунд уже вышли Эдмонтон и Вегас, а вот в парах Виннипег – Сент-Луис и Даллас – Колорадо состоятся седьмые матчи.

Плей-офф НХЛ. Первый раунд

Сент-Луис – Виннипег 5:2

Шайбы: 06:05 Броберг (Томас) – 1:0, 25:43 Перфетти – 1:1, 31:34 Уокер – 2:1, 32:27 Шенн – 3:1, 33:40 Фаулер – 4:1, 37:46 Торопченко – 5:1, 48:54 Нидеррайтер – 5:2

Вратари: Биннингтон – Хеллебак (Комри)

Счет в серии 3:3

sport.ua