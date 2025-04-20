ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины открыла турнир разгромной победой

ФХУ

Сборная Украины U-18 по хоккею стартовала на юношеском чемпионате мира в Дивизионе 1A. Первым соперником украинской команды стали хоккеисты Венгрии, которые принимают турнир.

Украина не считается главым претендентом на повышение в классе, а Венгрия предварительно является аутсайдером. Отметим отсутствие вратаря Александра Левшина, получившего вызов в национальную сборную. Зато в составе есть Николай Косарев, Михаил Гапоненко и Савелий Сухицкий – все они были в сборной U-20, выигравшей свой ЧМ в январе.

Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу Украины. Украинские хоккеисты доминировали как в физическом, так и игровом плане, хотя и пропустили первыми.

В понедельник Украина сыграет против Дании, которая обыграла Австрию 5:3.

Чемпионат мира по хоккею U-18. Дивизион 1A

Венгрия U-18 – Украина U-18 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

Шайбы: 06:24 Остоич (Ракоши) – 1:0, 10:08 Кураев, Шевцов, Косарев – больш) – 1:1, 17:57 Шевцов (Гапоненко, Остапенко) – 1:2, 25:35 Шибинский (Воротеляк) – 1:3, 33:15 Спаскин (Выставкин, Стасюк) – 1:4, 51:35 Васяк (Спаскин, Петров) – 1:5, 57:24 Выставкин (Мельниченко, Киреев) – 1:6, 59:32 Гапоненко (Скороход, Кураев – больш) – 1:7

Вратари: Фучку – Олексеенко

sport.ua