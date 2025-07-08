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Хоккей

Украинский хоккеист сменил клуб во Франции

Украинский хоккеист сменил клуб во Франции

ХК Брест. Виктор Акименко

Воспитанник донецкой «Молодой Гвардии» нападающий Виктор Акименко начнет свой четвертый сезон во Франции. Уроженец Константиновки подписал соглашение с «Альбатросами Бреста».

«Виктор ответственный молодой нападающий оборонительного плана, внимательный и любящий трудности! Он присоединяется к нам, чтобы продолжать свое развитие и помочь команде в ее восстановлении», – прокомментировал переход коуч Николя Мотрефф.

Последние девять сезонов «Брест» выступал во втором по рангу дивизионе французкого хоккея, даже становился чемпионом в 2022 году, но в минувшем розыгрыше сыграл неудачно и выбыл в третий по силе дивизион Франции.

Что касается 20-летнего Акименко, то наш легионер предыдущие три чемпионата выступал в молодежном первенстве Франции (U20) за ХК «74», но результативностью не блистал.

Напомним, что во Франции также выступает защитник сборной Украины Артем Гребеник и нападающий национальной команды страны Феликс Морозов.

sport.ua

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