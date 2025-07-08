Украинский хоккеист сменил клуб во Франции

ХК Брест. Виктор Акименко

Воспитанник донецкой «Молодой Гвардии» нападающий Виктор Акименко начнет свой четвертый сезон во Франции. Уроженец Константиновки подписал соглашение с «Альбатросами Бреста».

«Виктор ответственный молодой нападающий оборонительного плана, внимательный и любящий трудности! Он присоединяется к нам, чтобы продолжать свое развитие и помочь команде в ее восстановлении», – прокомментировал переход коуч Николя Мотрефф.

Последние девять сезонов «Брест» выступал во втором по рангу дивизионе французкого хоккея, даже становился чемпионом в 2022 году, но в минувшем розыгрыше сыграл неудачно и выбыл в третий по силе дивизион Франции.

Что касается 20-летнего Акименко, то наш легионер предыдущие три чемпионата выступал в молодежном первенстве Франции (U20) за ХК «74», но результативностью не блистал.

Напомним, что во Франции также выступает защитник сборной Украины Артем Гребеник и нападающий национальной команды страны Феликс Морозов.

sport.ua