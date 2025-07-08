Кэпиталз хотят подписать третьего снайпера в истории сборной Украины

Роман Сальников

Финалист прошлого чемпионата Украины столичный «Киев Кэпиталз» продолжает поиск тренерского состава на сезон-2025/26. Как информируют инсайдерские источники Sport.ua, очередным кандидатом на должность ассистента коуча является 49-летний Роман Сальников.

Воспитанник харьковской школы хоккея Роман Сальников известен по своим выступлениям за киевские «Сокол», «Беркут», «Компаньон» и харьковский «Витязь». Экс-форвард выиграл пять чемпионатов Украины и был ключевым игроком национальной сборной страны. В период с 1999 по 2007 гг. Роман Иванович выступал на всех 8 (!) чемпионата мира в элитном дивизионе и является третьим снайпером в истории сборной Украины с 43 шайбами в активе.

На тренерском мостике Сальников имел только один серьезный опыт работы в сезоне-2021/22 в ХК «Краматорск» в качестве ассистента тренера. Интересно, что тогда клуб из Донецкой области возглавлял Олег Тимченко, которого «Кэпиталз» также видит в обойме на следующий сезон.

sport.ua