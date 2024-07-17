Усик уже потерял титул IBF. Что думают другие организации?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Александр Усик не так давно стал абсолютным чемпионом супертяжелого веса, однако уже потерял один титул – пояс IBF будет на кону сентябрьского боя между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Однако другие организации на этот момент не спешат с обязательными претендентами и не требуют боев.

WBC пока не имеет обязательного претендента, хотя Агит Кабайел выиграл свой бой в андеркарде первого поединка Усика и Фьюри. Организация не торопится называть Кабайела обязательным претендентом.

По линии WBO временным чемпионом является Джозеф Паркер, но статус обязательного претендента ему пока не предоставили.

Промоутер боксера заявил, что Паркер готов драться с победителем второго боя Усик – Фьюри, но не уверен, что это произойдет. У WBA есть регулярный чемпион Махмуд Чарр, но опять же без статуса обязательного претендента.

Ранее сообщалось, что все организации могут санкционировать еще один бой за все титулы: например, если Джошуа победит Дюбуа, а затем выйдет в ринг с победителем второго боя Усик – Фьюри.

sport.ua