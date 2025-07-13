Челси разгромил ПСЖ 3:0 в финале Клубного чемпионата мира

Футбольный клуб Челси стал победителем Клубного чемпионата мира 2025, одержав уверенную победу над Пари Сен-Жерменом (ПСЖ) с разгромным счетом 3:0 в финале. Игра прошла на стадионе Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде, США, и стала настоящим триумфом для лондонцев. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Сильная игра Челси в атаке и защите

Челси продемонстрировал отличную командную игру, с первых минут взяв инициативу в свои руки. Уже на 22-й минуте Ниам Палмер открыл счет, поразив ворота Доннаруммы. Вскоре, на 30-й минуте, Палмер снова отличился, удвоив преимущество своей команды. На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол, окончательно разрушив надежды ПСЖ на победу.

Нарушения и удаление у ПСЖ

После третьего гола Челси игра стала более жесткой, что отразилось на многочисленных карточках с обеих сторон. Педро Нето и Кайседо получили желтые карточки, а в составе ПСЖ нарушителями стали Дембеле и Мендеш. На 86-й минуте у ПСЖ произошло удаление: Жоао Невеш был удален с поля за неспортивное поведение, что окончательно подорвало моральный дух французской команды.

Англичане демонстрируют превосходство

В статистике встречи Челси продемонстрировал явное превосходство по всем параметрам. Смотревшие матч болельщики были впечатлены не только результатом, но и качеством игры, которое было на высоком уровне. Санчес (Челси) оставался уверенным на воротах, а защита команды успешно нейтрализовала попытки ПСЖ создать опасные моменты.

Напомним, мы также писали о том, что писали про этот матч мировые СМИ.