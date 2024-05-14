Top Rank Boxing

Смотрите 14 мая в 21:00 первое медиасобытие недели большого бокса в Саудовской Аравии – Grand Arrivals (большое прибытие).

Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет большое шоу бокса с мегафайтом. Мир бокса узнает, кто станет обладателем титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Усик владеет поясами WBA, WBO и IBF (а также второстепенным IBO), а Фьюри принадлежит титул WBC.

Александр Усик – Тайсон Фьюри. Большое прибытие. Смотреть онлайн LIVE

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