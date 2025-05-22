Тони БЕЛЛЬЮ: «Именно поэтому Усик является особенным, это аномалия»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался об украинском боксере Александре Усике – обладателе титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе.

«Усик – особенный боксер. Александр – это просто аномалия. Никто не делал того, что он, как ему удалось победить такого высокого бойца [Тайсона Фьюри]? Усик не просто победил Тайсона, он его побил и едва не нокаутировал. Усик давил на боксера, который тяжелее его на 25-30 кг. Я не понимаю, как он это делает, Усик – лучший боксер мира», – сказал Беллью.

Ранее Тони Беллью выбрал сильнейшего между праймовыми украинскими супертяжами Владимиром Кличко и Александром Усиком.

sport.ua