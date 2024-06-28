Ф3: Люк Браунинг впервые завоевал поул

Люк Браунинг показал лучшее время в квалификации Формулы 3 в австрийском Шпильберге. Для британского гонщика Hitech это первый поул в карьере. Вместе с ним из первого ряда в воскресной гонке стартует Арвид Линдблад.
К началу квалификации Формулы 3 над трассой светило солнце, но поблизости наблюдались дождевые тучи, поэтому гонщики сразу поехали на первую попытку. На прогрев шин потребовалось два круга, после чего начались быстрые попытки.
Первым быстрое время показал Каллум Вуазен, но его результат практически сразу превзошла большая группа гонщиков во главе с Николой Цоловым. Однако борьба за лучшее время в первой попытке развернулась между Гёте, Дюнном, Мини, Мегетунифом и Леоном. В итоге лучшее время оставил за собой Габриэль Мини – 1:20.869 секунды.
Охладив шины, гонщики проехали по ещё одной быстрой серии кругов, и уже Ноэль Леон смог улучшить время Мини – 1:20.804 с. После этого пелотон отправился в боксы за новой резиной.
На вторую попытку гонщики выехали, когда до конца квалификации оставалось восемь минут. Пока они проезжали прогревочные круги, на трассу упали первые капли дождя, которые, впрочем, не повлияли на состояние асфальта.
Люк Браунинг показал лучшее время (1:20.222 с), следом за ним результат Леона превзошли ван Хёпен и Мэнселл. Мини поднялся на вторую строчку, но его время сразу улучшил Тим Трамниц. Победитель воскресной гонки в Барселоне Арвид Линдблад менее десятой уступил Браунингу, и поднялся на второе место.
Леонардо Форнароли, приехавший в Шпильберг лидером личного зачёта, показал двадцать четвёртое время. Никита Бедрин квалифицировался четырнадцатым.
Стартовая решётка спринта реверсивная – гонщики, занявшие первые двенадцать мест, стартуют завтра в обратном порядке. Таким образом, с поула в субботу стартует Мартиниус Стенсхорн. Вместе с ним из первого ряда гонку начнёт Кристиан Мэнселл.
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|1'20.222
|—
|14
|2. А.Линдблад
|Prema Racing
|1'20.306
|0.084
|14
|3. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1'20.411
|0.189
|13
|4. Г.Мини
|Prema Racing
|1'20.417
|0.195
|13
|5. Д.Беганович
|Prema Racing
|1'20.424
|0.202
|14
|6. О.Гёте
|Campos Racing
|1'20.467
|0.245
|14
|7. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1'20.517
|0.295
|13
|8. С.Монтойя
|Campos Racing
|1'20.548
|0.326
|13
|9. А.Дюнн
|MP Motorsport
|1'20.563
|0.341
|13
|10. Н.Цолов
|ART Grand Prix
|1'20.567
|0.345
|14
|11. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|1'20.609
|0.387
|14
|12. М.Стенсхорн
|Hitech Pulse-Eight
|1'20.665
|0.443
|14
|13. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|1'20.680
|0.458
|15
|14. Н.Бедрин
|PHM AIX Racing
|1'20.865
|0.643
|13
|15. С.Рамос
|Trident
|1'20.986
|0.764
|12
|16. С.Мегетуниф
|Trident
|1'20.989
|0.767
|11
|17. К.Шилдс
|Hitech Pulse-Eight
|1'20.998
|0.776
|14
|18. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|1'21.034
|0.812
|13
|19. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|1'21.056
|0.834
|15
|20. Д.Дюфек
|PHM AIX Racing
|1'21.071
|0.849
|13
|21. Т.Смит
|Van Amersfoort Racing
|1'21.076
|0.854
|14
|22. М.Боя
|Campos Racing
|1'21.078
|0.856
|15
|23. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|1'21.131
|0.909
|13
|24. Л.Форнароли
|Trident
|1'21.160
|0.299
|11
|25. К.Штука
|MP Motorsport
|1'21.299
|1.077
|13
|26. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|1'21.403
|1.181
|17
|27. Т.Интрафувасак
|PHM AIX Racing
|1'21.486
|1.264
|13
|28. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|1'21.675
|1.453
|14
|29. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1'21.827
|1.605
|14
|30. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|1'22.058
|1.836
|13