Ф3: Люк Браунинг впервые завоевал поул

Люк Браунинг показал лучшее время в квалификации Формулы 3 в австрийском Шпильберге. Для британского гонщика Hitech это первый поул в карьере. Вместе с ним из первого ряда в воскресной гонке стартует Арвид Линдблад.

К началу квалификации Формулы 3 над трассой светило солнце, но поблизости наблюдались дождевые тучи, поэтому гонщики сразу поехали на первую попытку. На прогрев шин потребовалось два круга, после чего начались быстрые попытки.

Первым быстрое время показал Каллум Вуазен, но его результат практически сразу превзошла большая группа гонщиков во главе с Николой Цоловым. Однако борьба за лучшее время в первой попытке развернулась между Гёте, Дюнном, Мини, Мегетунифом и Леоном. В итоге лучшее время оставил за собой Габриэль Мини – 1:20.869 секунды.

Охладив шины, гонщики проехали по ещё одной быстрой серии кругов, и уже Ноэль Леон смог улучшить время Мини – 1:20.804 с. После этого пелотон отправился в боксы за новой резиной.

На вторую попытку гонщики выехали, когда до конца квалификации оставалось восемь минут. Пока они проезжали прогревочные круги, на трассу упали первые капли дождя, которые, впрочем, не повлияли на состояние асфальта.

Люк Браунинг показал лучшее время (1:20.222 с), следом за ним результат Леона превзошли ван Хёпен и Мэнселл. Мини поднялся на вторую строчку, но его время сразу улучшил Тим Трамниц. Победитель воскресной гонки в Барселоне Арвид Линдблад менее десятой уступил Браунингу, и поднялся на второе место.

Леонардо Форнароли, приехавший в Шпильберг лидером личного зачёта, показал двадцать четвёртое время. Никита Бедрин квалифицировался четырнадцатым.

Стартовая решётка спринта реверсивная – гонщики, занявшие первые двенадцать мест, стартуют завтра в обратном порядке. Таким образом, с поула в субботу стартует Мартиниус Стенсхорн. Вместе с ним из первого ряда гонку начнёт Кристиан Мэнселл.

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1'20.222 — 14 2. А.Линдблад Prema Racing 1'20.306 0.084 14 3. Т.Трамниц MP Motorsport 1'20.411 0.189 13 4. Г.Мини Prema Racing 1'20.417 0.195 13 5. Д.Беганович Prema Racing 1'20.424 0.202 14 6. О.Гёте Campos Racing 1'20.467 0.245 14 7. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1'20.517 0.295 13 8. С.Монтойя Campos Racing 1'20.548 0.326 13 9. А.Дюнн MP Motorsport 1'20.563 0.341 13 10. Н.Цолов ART Grand Prix 1'20.567 0.345 14 11. К.Мэнселл ART Grand Prix 1'20.609 0.387 14 12. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1'20.665 0.443 14 13. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1'20.680 0.458 15 14. Н.Бедрин PHM AIX Racing 1'20.865 0.643 13 15. С.Рамос Trident 1'20.986 0.764 12 16. С.Мегетуниф Trident 1'20.989 0.767 11 17. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 1'20.998 0.776 14 18. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1'21.034 0.812 13 19. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1'21.056 0.834 15 20. Д.Дюфек PHM AIX Racing 1'21.071 0.849 13 21. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1'21.076 0.854 14 22. М.Боя Campos Racing 1'21.078 0.856 15 23. М.Загазета Jenzer Motorsport 1'21.131 0.909 13 24. Л.Форнароли Trident 1'21.160 0.299 11 25. К.Штука MP Motorsport 1'21.299 1.077 13 26. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1'21.403 1.181 17 27. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 1'21.486 1.264 13 28. Д.Лоук Rodin Motorsport 1'21.675 1.453 14 29. К.Вуазен Rodin Motorsport 1'21.827 1.605 14 30. П.Вишницкий Rodin Motorsport 1'22.058 1.836 13

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