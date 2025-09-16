Фернандо Алонсо: Давайте вернём дозаправки!

Фернандо Алонсо не раз говорил, что поддерживает позицию руководителя Формулы 1 Стефано Доменикали, который считает, что продолжительность гонок стоит сократить, чтобы они лучше воспринимались молодой аудиторией. Испанец предлагает для повышения зрелищности вернуть в Формулу 1 дозаправки…

Фернандо Алонсо: «Если дистанция слишком короткая, как в спринтерских гонках, а ты из-за неудачной квалификации стартуешь позади, то времени отыграться просто нет. В таких условиях у всех гонщиков шины изношены в равной степени, у вас нет возможности что-то изменить. Длинные гонки дают такую возможность за счёт большей свободы в выборе стратегии.

Возможно, лучшим решением стало бы возвращение дозаправок. Я понимаю, что Формула 1 сейчас движется в совсем другом направлении, но когда вы можете выбирать количество топлива в баках, использовать разные стратегии, это полностью меняет ход гонки, добавляя интриги».

