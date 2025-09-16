Вице-чемпион Суперлиги решил завершить карьеру

ФБУ

Известный защитник Павел Буренко, в прошлом сезоне ставший вице-чемпионом Украины с «Киев-Баскетом», на своей странице в Instagram намекнул на возможное завершение профессиональной карьеры.

«Хотелось бы еще поиграть, но, похоже, время моей карьеры игрока подходит к концу… Есть много нюансов, особенно отношение к тем, кто реально вносит вклад в команду и ее результаты», – отметил Буренко.

В прошлом сезоне 35-летний баскетболист сыграл 30 матчей в Суперлиге, набирая в среднем 17,3 очка, 3,3 подбора и 4,2 передачи за игру. Его признали лучшим защитником чемпионата.

Буренко выступал БК «Донецк», БК «Киев», «Строитель», «Говерла», «Харьковские Соколы», БК «Запорожье».

