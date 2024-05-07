Джордж КАМБОСОС: «Чувствую, что буду первым, кто нокаутирует Ломаченко»

Sky Sports. Джордж Камбосос

Австралийский легковес Джордж Камбосос утверждает, что хорошо изучил Василия Ломаченко перед поединком за титул IBF.

«Мы постоянно изучаем Ломаченко, занимаемся этим. Ломаченко – легенда, великолепный боксер, но мы видим его проблемы. У него есть дыры в обороне. Чувствую, что могу быть первым, кто нокаутирует Ломаченко».

«У меня есть скорость и мощные удары. Он тоже готовится, но я провел огромное количество спаррингов и как следует изучил Лому», — сказал Камбосос.

Бой пройдет 12 мая.

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sport.ua