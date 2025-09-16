Бенфика – Карабах. Текстовая онлайн-трансляция матча от UA-Футбол

Всем добрый вечер! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча первого тура украинской Лиги чемпионов УЕФА, в котором лиссабонская "Бенфика" на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне принимает азербайджанский "Карабах".

Матч начнется в 22:00, судить игру будет Эрик Ламбрехтс из Бельгии.

Ну и отдельно отметим, что в плей-офф "Бенфика" выбила "Фенербахче", а "Карабах" переиграл "Шелбурн", "Шкендию" и "Ференцварош".

Лига чемпионов УЕФА. Основной этап. 1-й тур.

«Бенфика» – «Карабах» – 1:0

Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия).

Стадион: «Эштадиу Да Луж» (Лиссабон, Португалия).

Голы: Барренечеа, 6

«Бенфика»: Трубин – Дедич, Силва, Отаменди, Даль – Риос, Барренечеа – Эурснес, Судаков, Шельдеруп – Павлидис.

Запасные: Соареш, Обрадор, Иванович, Баррейра, Престианни, Э. Араужу, Т. Араужу, Оливейра, Велозу, Сантуш, Регу, Приоште.

«Карабах»: Кохальски – Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев – Бикальо, Янкович – Андраде, Кади, Зубир – Дуран.

Запасные: Магомедалиев, Бунтич, Ммаэ, Куак, Аддай, Болт, Кащук, Гурбанлы, Байрамов, А. Гусейнов, Б. Гусейнов.

Илья Береза 22:11

12′

Продвижение Зубира к левому флангу атаки с мячом остановил чисто Дедич.

Илья Береза 22:10

8′

Прессинг от Карабаха на чужой половине.

Илья Береза 22:06

6′

ГОЛ! Судаков с углового с левого фланга подал на ближнюю, а Барренечеа головой замкнул.

Илья Береза 22:03

4′

Карабах начал атаковать в ответ.

Илья Береза 22:02

2′

Удар Риоса со штрафного в центральной зоне рикошетом полетел мимо левой стойки.

Илья Береза 22:01

1′

Судакова перед собственным штрафным сбил Бикальо.

Илья Береза 22:01

1′

Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!

Илья Береза 21:40

Илья Береза 21:39

