Бенфика – Карабах. Текстовая онлайн-трансляция матча от UA-Футбол

    • Всем добрый вечер! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча первого тура украинской Лиги чемпионов УЕФА, в котором лиссабонская "Бенфика" на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне принимает азербайджанский "Карабах".

    Матч начнется в 22:00, судить игру будет Эрик Ламбрехтс из Бельгии.

    Ну и отдельно отметим, что в плей-офф "Бенфика" выбила "Фенербахче", а "Карабах" переиграл "Шелбурн", "Шкендию" и "Ференцварош".

    Лига чемпионов УЕФА. Основной этап. 1-й тур.

    «Бенфика» – «Карабах» – 1:0

    Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия).

    Стадион: «Эштадиу Да Луж» (Лиссабон, Португалия).

    Голы: Барренечеа, 6

    «Бенфика»: Трубин – Дедич, Силва, Отаменди, Даль – Риос, Барренечеа – Эурснес, Судаков, Шельдеруп – Павлидис.

    Запасные: Соареш, Обрадор, Иванович, Баррейра, Престианни, Э. Араужу, Т. Араужу, Оливейра, Велозу, Сантуш, Регу, Приоште.

    «Карабах»: Кохальски – Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев – Бикальо, Янкович – Андраде, Кади, Зубир – Дуран.

    Запасные: Магомедалиев, Бунтич, Ммаэ, Куак, Аддай, Болт, Кащук, Гурбанлы, Байрамов, А. Гусейнов, Б. Гусейнов.

    Илья Береза 22:11

    12′

    Продвижение Зубира к левому флангу атаки с мячом остановил чисто Дедич.

    Илья Береза 22:10

    8′

    Прессинг от Карабаха на чужой половине.

    Илья Береза 22:06

    6′

    ГОЛ! Судаков с углового с левого фланга подал на ближнюю, а Барренечеа головой замкнул.

    Илья Береза 22:03

    4′

    Карабах начал атаковать в ответ.

    Илья Береза 22:02

    2′

    Удар Риоса со штрафного в центральной зоне рикошетом полетел мимо левой стойки.

    Илья Береза 22:01

    1′

    Судакова перед собственным штрафным сбил Бикальо.

    Илья Береза 22:01

    1′

    Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!

    Илья Береза 21:40

    Илья Береза 21:39

