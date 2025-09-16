Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

На 81 году жизни скончался Эдди Джакомен – легендарный канадский вратарь, имя которого навсегда вписано в историю мирового хоккея.

Джакомен начинал карьеру в североамериканских лигах, а в 1960 году присоединился к клубу АХЛ "Провиденс Редс". Там он отыграл пять полных сезонов, после чего осенью 1965-го перебрался в Нью-Йорк Рейнджерс.

В составе «синих рубашек» голкипер провел десять сезонов и стал одним из лучших вратарей в истории клуба. В 1971 году вместе с Жилем Вильмуром получил престижный трофей Везины как лучший вратарь сезона.

Джакомен шесть раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ. Осенью 1975 года он перешел в Детройт Ред Уингс, где провел три сезона, а в январе 1978-го завершил профессиональную карьеру.

В 1987 году Джакомен был введен в Зал хоккейной славы, а 15 марта 1989-го «Нью-Йорк Рейнджерс» почтили его заслуги, выведя из обращения и закрепив под сводом «Мэдисон-сквер-гарден» его игровой номер «1».

sport.ua