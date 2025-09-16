Ига Швёнтек – о своих шансах на победу в Сеуле: “Здесь любая теннисистка может выиграть титул, поэтому не нужно забегать наперед”

Вторая ракетка мира провела медиа-день на турнире WTA 500 в Южной Корее



Польская теннисистка считается главной фавориткой соревнований, так как является единственной представительний топ-10 рейтинга.

“Честно говоря, я не думаю, что имеет смысл уже сейчас думать о финале. Здесь любая девушка, которая попала в основную сетку, может выиграть этот турнир. Есть замечательные теннисистки, которые приехали сюда соревноваться, поэтому я хочу воспринимать все спокойно, шаг за шагом. Пока что я думаю только о своем первом матче.

Я приехала в город только вчера, провела здесь один день, поэтому сейчас мне нужно максимально эффективно использовать это небольшое время, чтобы войти в состояние максимальной концентрации и сосредоточиться на настоящем моменте. Я фокусируюсь на своих тренировках и думаю о том, каким будет этот первый матч. Посмотрим, как я буду себя чувствовать, когда выйду на корт, как буду играть. И опять же – есть много теннисисток, которые могут дойти до финала, поэтому не нужно забегать вперед”.

Отдельно полька вспомнила поражение от Аманды Анисимовой в четвертьфинале US Open.

“Конечно, в финале Уимблдона Аманда сыграла неудачно, но это вовсе не означало, что она всегда будет повторять те же ошибки или испытывать то же самое в каждом финале. Все знают, что она прекрасная теннисистка, способная показывать высокий уровень игры, и на этот раз она доказала, что готова провести действительно сложный матч. Для меня это не было неожиданностью, ведь я тренировалась с ней и знаю, насколько хорошо она может играть. В Нью-Йорке все было совсем иначе: она лучше двигалась, лучше боролась, все было другим”.

Свой стартовый матч в Сеуле Швёнтек сыграет с победительницей противостояния между Екатериной Захаровой и Сораной Кырстей.



btu.org.ua