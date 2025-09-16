Марко: Инженеры стали больше прислушиваться к Максу

C 2016 года в Баку прошло 8 гонок Формулы 1, в которых гонщики Red Bull Racing одержали четыре победы: две на счету Серхио Переса и по одной у Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена.

В Монце четырёхкратный чемпион мира одержал 66-ю победу в карьере – в том числе и благодаря тому, что команда продолжала модернизировать машину, и в Италии на RB21 появилось новое днище.

По словам Хельмута Марко, оно очень неплохо себя показало, хотя столь явное преимущество над соперниками из McLaren прежде всего объяснялось тем, что команда постаралась в полной мере учесть предпочтения Макса.

«Наши инженеры стали больше к нему прислушиваться, – подчеркнул автоспортивный советник Red Bull. – Думаю, это правильный подход, когда в вашей команде выступает такой быстрый и опытный гонщик, ведь именно он пилотирует машину. Важно, что нам удалось повысить максимальную скорость RB21, что и позволило оторваться от McLaren. Но был и ряд других изменений, которых удалось добиться именно за счёт того, что были учтены пожелания Макса.

Вся инженерная бригада теперь более открыта для обсуждения с гонщиком различных вопросов, и решения не принимаются вслепую только на основе расчётов, сделанных на симуляторе. Они в большей степени основаны на данных, полученных на трассе, а также с учётом опыта Макса. Это позволило инженерам улучшить характеристики управляемости машины и сделать её поведение более предсказуемым».

В прошлом году Гран При Италии команда провела неудачно, но в том числе потому, что она даже не привезла в Монцу особую версию аэродинамического обвеса, а без этого не удалось добиться нужной эффективности. Но на этот раз на машинах Red Bull Racing появились и крылья, рассчитанные на низкий уровень прижимной силы, и модернизированное днище.

Причём на машину Ферстаппена по ходу субботней тренировки установили ещё более «усечённую» версию переднего крыла, но при этом отрегулировали его на более агрессивный угол атаки. В результате машина стала быстрее и на прямых, и более охотно вписывалась в повороты.

Между третьей тренировкой и квалификацией команда ещё поработала с настройками, чтобы разобраться с проявлениями нестабильности в скоростных поворотах, а всё остальное Макс взял на себя.

И хотя Baku City Circuit требует несколько иного подхода, поскольку там необходимо найти правильный компромисс между максимальной скоростью на прямых и оптимальным уровнем прижима на среднем секторе круга, который скорее напоминает Монако, те подходы, которые команда вместе с Максом успешно опробовали в Монце, вполне могут сработать и на городском кольце в столице Азербайджана.

