Атланта. Шан Цзюньчэн во второй раз в карьере обыграл игрока из топ-20, Тиафо стартовал с победы

На турнире ATP в США завершились матчи второго круга

Атланта, США • 22-28 июля • хард • $841,590

Действующий чемпион: Тэйлор Фритц (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Шан Цзюньчэн (Китай) – Бен Шелтон (США, 1) 7:6(6), 6:4

Макс Пёрселл (Австралия, 8) – Давид Гоффен (Бельгия) 6:3, 6:3

Джордан Томпсон (Австралия, 4) – Арольд Майо (Франция, LL) 6:2, 7:5

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 5/WC) – Райли Опелка (США, SE) 7:5, 7:5

Ёсихито Нисиока (Япония) – Маккензи Макдональд (США) 6:3, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США, 3) – Аслан Карацев (-) 6:4, 3:6, 6:3

Шан Цзюньчен записал в свой актив вторую победу над игроком, входящим в топ-20 рейтинга, и проведёт второй полуфинал на уровне ATP. В январе китайский теннисист дошёл до этой стадии в Гонконге, где как раз обыграл в четвертьфинале на тот момент 14-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафо.

Макс Пёрселл, который дальше станет соперником Шана Цзюньчэна, сыграет третий полуфинал в карьере. Ранее ему дважды удавалось доходить до этой стадии на травяном турнире в Истборне. Для австралийца это будет первая встреча с китайским игроком.

Джордан Томпсон и Алехандро Давидович Фокина третий раз сыграют друг против друга: в предыдущих матчах игроки одержали по одной победе. Австралиец в этом сезоне уже трижды играл в полуфиналах (один раз вышел в финал), а испанский теннисист проведёт первый полуфинал с августа прошлого года (Торонто).

Ёсихито Нисиока и Фрэнсис Тиафо ранее встречались четыре раз, и в трёх матчах сильнее был американец. Для японского теннисиста это будет первый полуфинал в Туре с сентября прошлого года (Чжухай), а Тиафо в этом сезоне сыграет уже третий такой матч и попробует во второй раз выйти в финал.

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