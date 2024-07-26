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Футбол

Гризманн может покинуть Атлетико. Игрок получил заманчивое предложение от клуба MLS

Антуан может сменить свой клуб

Гризманн может покинуть Атлетико. Игрок получил заманчивое предложение от клуба MLS

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Нападающий "Атлетико Мадрид" Антуан Гризманн может покинуть свой клуб этим летом.

    Как сообщает L'Equipe, 33-летний игрок получил заманчивое предложение от ФК "Лос-Анджелес", где уже играют его бывшие товарищи по сборной Уго Льорис и Оливье Жиру.

    Напомним, в прошлом сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.

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