Христич оценил первый матч сборной Украины на ЧМ и игру 18-летнего вратаря

ФХУ. Дмитрий Христич

Тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич оценил поражение от Великобритании 3:4 по буллитам в первом матче чемпионата мира в Дивизионе 1A.

«Очень хорошо, что смогли отыграться с 0:2. И когда забили второй гол, то поняли, что можем играть с этой командой. Что мы делаем в этом дивизионе – мы повышаем свой класс. Мы похвалили наших игроков, но, конечно, не только хвалили, потому что это только один пункт, это поражение».

«Левшин? Александру только 18 лет, и мы выбрали этого вратаря. Сыграл на твердую четверку. Его голов не было, и он выручал, но в буллитах британцы себя показали лучше».

«Повторюсь – ему только 18 лет. Перебросали соперника? Это просто броски, они ничего не показывают. Количество не всегда переходит в качество, и в итоге мы проиграли. Завтра Италия? Нужно отдыхать сейчас, потому что завтра в 12:30 матч с ними, а они уже отдыхают».

«Итальянцы – претенденты на повышение в классе», – сказал Христич.

sport.ua